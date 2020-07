Novia de Benjamin Keough fue testigo de su suicidio

La novia del nieto de Elvis Presley que se quitó la vida hace una semana, Diana J. Pinto, ha roto el silencio.

La novia del fallecido Benjamin Keough, nieto de Elvis Presley que se quitó la vida hace una semana, identificada como Diana J. Pinto, finalmente rompió el silencio sobre su suicidio. Ella fue testigo de todo y fue quien llamó a la policía para pedir ayuda.

Los dos habían estado juntos por casi cuatro años.

Diana fue Instagram el fin de semana para compartir un emotivo mensaje sobre el hijo de Lisa Marie Presley, quien falleció trágicamente el 12 de julio en Calabasas, California.

“Para el chico más hermoso que he visto. Haces que todos a tu alrededor se iluminen en el momento en que entras en la habitación. Tocas cada alma a tu alrededor. Te encantan ver dibujos en los domingos por la mañana y la leche con chocolate. Lo prometo siempre te honraré en los viernes elegantes. Tu risa se escucha en todo el mundo ahora. Me hiciste la chica más afortunada del mundo: tenerte, abrazarte, amarte y ser amada por ti son las únicas cosas que importan… eres mi mundo entero y mi vida entera, vives conmigo ahora todos los días en mi corazón, en mi alma y en mi mente. Mi compañero de viaje. Mi mejor amigo. Guardaré todos los recuerdos que hicimos juntos y lo mantendré cerca de mi corazón. Siento tu tontería dentro de mí todavía haciéndome reír. Cada segundo de cada día pienso en ti, ahora sé el verdadero significado del luto… porque no sé cómo hacer esta vida sin ti. Siempre serás el amor de mi vida, mi todo”, escribió, terminando su homenaje en español: “Te amo más que el sol y la luna, mi amorsito.”