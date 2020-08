Novia de Brad Pitt mantiene un “matrimonio abierto”

La modelo alemana, de 27 años, se mantiene casada con su esposo de 68, con quien comparte a su hijo Emil, de siete años.

Según los informes, la novia de Brad Pitt, Nicole Poturalski, está en un matrimonio abierto con su esposo Roland, informa el diario Mirror.

Mientras se embarca en su nueva historia de amor con el galán de Hollywood, se entiende que la modelo alemana, de 27 años, se mantiene casada con su esposo con quien comparte a su hijo Emil, de siete años.

De hecho, se afirma que el actor Once Upon A Time … In Hollywood, de 56 años, quedó cautivado por su belleza cuando la vio en el restaurante de su marido en Berlín en agosto del año pasado.

Un amigo de Nicole le dijo al Daily Mail: “Todavía están casados, pero se podría describir su relación como un ‘matrimonio abierto’ “.

Roland Mary, de 68 años, se negó a comentar sobre el nuevo romance de su esposa con las palabras: “Sin comentarios”.

Es la primera vez que Brad se enamora desde su muy publicitada separación de la actriz de Hollywood Angelina Jolie en 2016.

“Brad Pitt conoció a Nicole Poturalski en agosto del año pasado en Borchardt, que es el restaurante de su esposo Roland”, dijo al periódico un amigo de Nicole.

“Brad Pitt ha venido a Borchardt durante años. Él sabía que Roland y Nicole estaban en el restaurante cuando vino a celebrar su nueva película”.

Brad ha estado yendo al restaurante Borchardt de Roland desde que lo conoció en 2009 cuando estaba filmando Inglorious Basterds.

El actor principal de Fight Club estuvo allí en agosto pasado cuando promocionaba su última película Once Upon A Time … In Hollywood en Alemania.

Semanas después, se cree que Nicole y Brad se volvieron a encontrar, esta vez en Los Ángeles, donde ella estaba haciendo una sesión de fotos.

Como ella viaja mucho por trabajo, la pareja pudo conocerse.

Meses después, fueron fotografiados en el concierto de Kanye West.

Ahora han viajado juntos como pareja al sur de Francia.