Novio de Paris Hilton cumple 40 años y esto le regalo la socialité

Hilton mostró el obsequio que le dio al escritor y empresario Carter Reum.

El novio de Paris Hilton, Carter Reum, cumplió 40 años y la socialité y empresaria no podía dejar pasar esa fecha especial.

A través de su Instagram, Hilton mostró el obsequio que le dio al escritor y empresario: un retrato a tamaño completo de los dos.

Paris también reveló que la pintura es perfecta para su nuevo hogar.

Ella compartió una serie de fotos de ellos juntos y comentó: “¡Esta canción te describe perfectamente mi amor! ¡Simplemente eres el mejor! … ¡Feliz cumpleaños hermoso! ¡Te amo mucho! … ¡y me encanta nuestro nuevo cuadro! ¡Se ve tan perfecto en nuestra casa! ¡Recuerdos que guardaremos para siempre! ”, Dijo.

Mientras tanto, Paris ha revelado que planea una boda “íntima” con Carter.

Hablando de sus futuras nupcias, dijo: “Cuando era niña, soñaba con esta gran boda de cuento de hadas. Pero con la pandemia, es un mundo nuevo. En cambio, puede ser algo más íntimo, y con mi familia. es un día con el que he soñado toda mi vida y ahora que he conocido a mi príncipe azul, no puedo esperar “.

La pareja quiere tener hijos, pero Paris quiere casarse primero, aunque ya está en un tratamiento de FIV, lo que indica que el matrimonio puede estar más cerca de lo que se supone.

