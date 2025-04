Novio de Taylor Swift deja de seguir a Ryan Reynolds en redes sociales

Travis Kelce busca mantenerse al margen de la controversia entre Blake Lively y Justin Baldoni.

Según informes exclusivos del diario The Post, Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs y novio de Taylor Swift, ha decidido tomar distancia de la polémica que envuelve a Blake Lively y su esposo, Ryan Reynolds, tras la disputa legal relacionada con la película It Ends With Us.

Fuentes revelan que el jugador de 35 años dejó de seguir a Reynolds en Instagram, un movimiento que muchos interpretan como un intento de desvincularse del escándalo.

Aunque no está claro si esta acción refleja una ruptura total de su amistad o simplemente un esfuerzo por evitar el torbellino mediático, el gesto de Kelce ha generado especulaciones. La situación legal, que incluye una demanda por difamación de 400 millones de dólares presentada por Justin Baldoni contra Lively y Reynolds, ha puesto a la pareja en el centro de la atención pública.

Por otro lado, no se sabe cómo Taylor Swift ha reaccionado ante esta situación. La cantante, también de 35 años, ha mantenido una relación menos cercana con Lively en los últimos tiempos, especialmente tras ser mencionada en la demanda de Baldoni. Informes previos indican que Swift se sintió utilizada como una pieza en el conflicto legal y ha preferido mantenerse al margen.

Recientemente, se informó que tanto Swift como Hugh Jackman, amigo cercano de Reynolds, podrían ser citados por los abogados de Baldoni en el caso, que incluye acusaciones de acoso sexual contra el director y actor, y está programado para ir a juicio en 2026. Aunque Lively se habría disculpado con Swift por el inconveniente, la estrella del pop continúa priorizando su privacidad.

“Taylor es una mujer resiliente y no teme enfrentar las cosas, pero ahora mismo está disfrutando de su tiempo con Travis y manteniendo un perfil bajo”, comentó una fuente cercana a la cantante, a la publicación.