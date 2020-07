Novio de Taylor Swift pudo haber colaborado con ella en secreto

Muchos fans de la cantante creen que su novio Joe Alwyn colaboró en él con ella bajo el alias de William Bowery.

Taylor Swift llevó a sus fans al mundo de las teorías de la conspiración con su nuevo álbum Folklore que acaba de lanzar. Muchos piensan que su novio Joe Alwyn colaboró en él con ella bajo el alias de William Bowery.

La cantante ya ha usado este truco con otro novio, su ex Calvin Harris, para co-escribir la canción This Is What You Came For para Harris y Rihanna.

Taylor fue quien inició la especulación agradeciendo a un supuesto compositor, cuyo nombre no existe en ningún otro lugar.

Poco después de anunciar su octavo álbum Folklore, el 23 de julio, comentó:

“Sorpresa: esta noche, lanzaré mi nuevo álbum de canciones en el que vertí todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones”, escribió en Instagram. “Escribí y grabé esta canción de forma aislada, pero pude colaborar con algunos de mis héroes musicales; @aarondessner (que coescribió o produjo 11 de las 16 canciones), @boniver (que coescribió y tuvo la amabilidad de cantar una conmigo), William Bowery (que coescribió dos conmigo) y @jackantonoff (que es básicamente una familia musical en este punto) “.

Pero, ¿quién es este William Bowery, cuyo nombre no aparece al investigarlo en Spotify o Apple Music?

La teoría de los fanáticos es la siguiente: ella usó Bowery, porque la primera noche de los dos juntos fue en el hotel Bowery, en 2016. El nombre de William pudo haber venido del bisabuelo de Joe, que era un compositor llamado William Alwyn.