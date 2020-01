Obligan a Ed Sheeran a divulgar detalles económicos de sus conciertos

Un juez ha dado la orden debido a una demanda por el supuesto plagio de la canción “Thinking Out Loud”.

Una nueva orden judicial relacionada con la demanda por infracción de derechos de autor de “Thinking Out Loud” está obligando al cantante Ed Sheeran a revelar los ingresos y gastos de sus conciertos.

Múltiples demandantes actualmente están demandando a Sheeran por su exitosa canción, creyendo que infringe la canción “Let’s Get It On” de Marvin Gaye, que fue escrita por el fallecido compositor Ed Townsend.

De acuerdo con esto, los demandantes exigen saber cuánto dinero ha ganado Sheeran con las interpretaciones de la canción. Esto incluye no solo la venta de entradas, sino también la mercancía vendida durante los espectáculos.

Donald Zakarin, abogado de Sheeran, hizo una serie de argumentos en contra de hacer la divulgación. Primero argumentó que no había un “nexo causal” entre los ingresos del concierto y la infracción alegada. Pero también insistió en que Sheeran tenía derecho a realizar “Thinking Out Loud”, incluso si infringía “Let Let’s Get It On”, debido a las licencias de rendimiento general que Sheeran tenía de la organización que posee los derechos de la canción de Gaye.

El juez del caso, el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos Louis Stanton, estuvo de acuerdo con los demandantes y accedió a su solicitud de que se divulgaran los detalles financieros de los conciertos.

En su opinión de diez páginas, el juez exige que Sheeran proporcione datos financieros sobre sus conciertos, incluidos los ingresos y los gastos.