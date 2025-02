«Obsesión»: Psicólogo que atendió a Julián Figueroa diagnostica a Maribel Guardia

La intervención de un experto en adicciones revela una compleja situación familiar…

La batalla legal por la custodia de José Julián, hijo de Julián Figueroa, ha escalado en las últimas semanas, con Maribel Guardia e Imelda Tuñón enfrentadas en una serie de acusaciones mutuas.

Omar Villareal, un psicólogo experto en adicciones, consultado por TVNotas, ha arrojado luz sobre esta compleja situación familiar y reveló que Guardia y su esposo, Marco Chacón, lo habían contactado en busca de ayuda para Julián Figueroa.

«Se les sugirió que se realizara un tratamiento. Se les asesoró sobre los riesgos del consumo de sustancias», relató.

Además, Villareal ha señalado que tanto Guardia como Tuñón podrían estar atravesando dificultades emocionales que influyen en su comportamiento.

«Logro ver que la mamá del menor [Imelda] tiene ciertas alteraciones de la percepción de la realidad. Hay una justificación y tiene muy claro que tiene que negar la parte de sus adicciones. Se nota que tiene mucho conocimiento sobre el tema», reveló.

Sobre las pruebas toxicológicas que la misma presentó, dijo: «Ella se sometió a una prueba antidoping que salió negativa, pero si dejas pasar 3 días o una semana después de consumir, el resultado se altera y puede resultar negativo. La única prueba fehaciente es la toma de sangre o cabello».

Maribel Guardia tendría el Síndrome de la Abuela Esclava

Villarreal también diagnostica a Guardia con el síndrome de la abuela esclava, lo cual podría explicar su sobreprotección hacia su nieto.

«Ella refleja el síndrome de la abuela esclava. Está en la etapa de: ‘Pude haber hecho más’ y lo quiere remediar con el menor».

«Quienes padecen este síndrome desean invertir el tiempo que no le dieron a sus hijos, con sus nietos. Desean reparar lo que no pudieron hacer en su tiempo. A veces, por querer dar todo a los hijos, se vuelven padres ausentes y después tratan de justificarlo con los nietos a través de la sobreprotección. Quizá no ha superado su duelo ni culpa», continuó.

Ante esta situación, el experto ha recomendado la intervención de un mediador familiar para ayudar a ambas partes a encontrar una solución que priorice el bienestar del menor. La mediación permitiría garantizar que Julián Figueroa reciba el apoyo emocional y psicológico que necesita.

«Lejos de hacer todo mediático, podrían haber trabajado con una terapeuta familiar para solucionarlo juntos. Se ve que Maribel quiere tomar la totalidad de la posesión del menor. Si en verdad hay un síndrome de la abuela esclava, se hablaría de una obsesión».

«Las invito a un diálogo, a una terapia con un mediador por el bienestar del pequeño, quien es el más inocente y perjudicado», concluyó.