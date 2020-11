Olivia Culpo se somete a cirugía en su útero

La modelo se sometió a una cirugía para corregir la endiometrisis que padece desde hace años.

Olivia Culpo reveló en Instagram que se sometió a una cirugía esta semana debido a su endometriosis – cuando los tejidos del útero deciden crecer en partes aleatorias al cuerpo, causando dolor. La noticia llegó tres meses después de que ella habló por primera vez sobre el tema.

La modelo de 28 años compartió fotos de cuando salió del quirófano:

“Ayer me operaron de endometriosis. No es una publicación tan glamorosa, pero creo que necesito compartir esto para que la gente sea consciente de esta enfermedad”, escribió, añadiendo que el problema ‘puede interferir con la fertilidad y la salud en general’.

“Y honestamente, en tu felicidad”, agregó.

Culpo explicó que la enfermedad ‘extremadamente dolorosa’ también es ‘casi imposible de ver con una ecografía’: “A menos que tengas endometriosis y quistes de ovarios, que era mi caso”, dijo.

Ella afirmó que con cada menstruación sufría muchísimo con los fuertes dolores.

“Para cualquiera que tenga endometriosis, entiendo la depresión, la soledad que ocurre con una condición tan dolorosa y tan difícil de interpretar por personas ajenas a nuestro cuerpo”, escribió. “Es difícil cuando no se reconoce el dolor crónico y no tienes respuesta o no entiendes. Para mis guerreras de la endometriosis, seguiré difundiendo conocimientos sobre la enfermedad para que se reconozcan tus síntomas. ¡No estás sola y eres muy fuerte!”, comentó en el post.