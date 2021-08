Olivia Rodrigo dice que industria musical prioriza el dinero sobre la salud mental

La cantante está convencida que la industria de la música tiene tanta prioridad en el dinero y no se importan de las personas.

Olivia Rodrigo da su punto de vista sobre cómo la industria de la música ha tratado a las mujeres de la forma en que las han tratado desde el pasado.

Mientras conversaba con la revista GQ, la cantante de Good 4 U abordó la batalla por la tutela que Britney Spears está librando actualmente y también reveló lo que está haciendo para asegurarse de que su propia salud mental no se derrumbe.

“Lo de Britney fue simplemente horrible, y lo he estado siguiendo muy de cerca. Creo que es tan horrible “, dijo la cantante de 18 años.

“Creo que, como industria, la gente está mejorando para no aprovechar, manipular e intimidar a las mujeres jóvenes. Pero sigue siendo tan evidente, y yo también soy testigo de eso “, continuó.

“No se acerca al nivel que tiene Britney, obviamente. Creo que es un paradigma importante que espero que podamos romper en las próximas generaciones. Definitivamente he visto que los dólares corporativos se priorizan sobre la salud mental de las personas “, agregó.

“Eso siempre ha sido algo de lo que he sido muy consciente en mi propia carrera, y tengo mucha suerte de estar rodeada de personas que son conscientes de eso y conscientes de que mi salud mental es lo más importante. No puedes hacer arte y tener una buena carrera si no estás ahí “, dijo.