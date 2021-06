Oprah Winfrey comparte que comprende la fuente de sus problemas de salud mental

La presentadora Oprah Winfrey comparte cómo ha estado estudiando su trauma pasado para conocer quien es.

Oprah Winfrey compartió cómo ha estado estudiando su trauma pasado para comprender cómo afectó su bienestar mental.

“Empecé a pensar en lo que me pasó en mi vida para hacerme saber quien soy”, dijo.

“¿Por qué tengo los miedos y las aprensiones que cargué durante mucho tiempo? Esa pregunta es invaluable para cualquiera que esté interesado en la auto-evolución y la autoconciencia.

“Lo que he aprendido es que si no obtenías lo que necesitabas a esa edad, te pasas la vida buscando eso en función de lo que te pasó”.

“O, como dice Bruce en nuestro libro, What Hapenned to You?, y es tan importante como lo que no te sucedió”.

“En mi caso, ¿por qué tienes esta enfermedad ? ¿Por qué tienes un problema en la confrontación? O por qué eres tan confrontativo?”

Oprah, varias veces, se ha sincerado sobre su infancia abusiva y cómo fue agredida sexualmente a manos de su propio primo.