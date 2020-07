Orlando Bloom confirma que su perrito ha muerto

El actor estaba desconsolado buscando a Mighty, pero tras siete días de búsqueda, descubrió que su mascota se murió…

Con mucha tristeza Orlando Bloom ha confirmado la noticia desgarradora de que su perro desaparecido Mighty ha muerto.

El actor publicó un emotivo mensaje en su Instagram, y ha revelado que se hizo un tatuaje en homenaje al animalito, escribiendo el nombre de su mascota en el pecho.

El prometido de Katy Perry, con quien espera a su segundo hijo, buscó a su amado perrito durante más de una semana después que Mighty desapareció en Montecito, California.

Aun devastado, el actor reveló que había encontrado el collar de Mighty en el séptimo día de búsqueda, con la ayuda de dos perros rastreadores.

“Mighty está del otro lado ahora. Después de 7 días de buscar desde el amanecer hasta el atardecer y hasta altas horas de la madrugada, hoy, el séptimo día – el número de finalización – encontramos su collar… He llorado más esta semana de lo que creía posible, lo cual ha sido muy catártico y curativo… No dejé ninguna piedra sin mover, me arrastré a través de todos los agujeros, carreteras, busqué en todos los patios y cauces. Tenía dos perros rastreadores separados que también hicieron lo mejor. Me siento muy agradecido de haber aprendido de mi pequeño que el amor es eterno y el verdadero significado de la devoción”, señaló.

Continuó: “Estoy seguro de que me estaba mirando hacia abajo silbando en cada patio trasero y sabiendo que estaba haciendo todo lo posible para respetar nuestro vínculo. Era más que un compañero”.

Orlando Bloom agradeció a su comunidad local por su ayuda con la búsqueda: “Gracias a la comunidad por permitirme buscarlo en sus patios y apoyar mis caminatas de medianoche. Fue tranquilizador ver a la mejor gente, incluso en los peores momentos. Para los ángeles de @dogdayssar estaré siempre en deuda con ustedes”.