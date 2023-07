Oscar De la Hoya está agradecido con Travis Barker por la crianza de su hija

El marido de Kourtney Kardashian ayudó a su ex Shanna Moakler a cuidar de Atiana De la Hoya…

Oscar De La Hoya se ha sincerado sobre su relación con Travis Barker y sobre dejar que el baterista de Blink-182 criara como padre a su hija Atiana De La Hoya, su primogénita con su ex Shanna Moakler.

Cuando el actual esposo de Kourtney Kardashian se casó con Shanna, Atiana tenía cinco años y vivía con su madre, luego de que sus padres se separaran, un año después de su nacimiento.

Ahora, el ex boxeador profesional fue sincero acerca de pasar a un segundo plano en la crianza de Atiana, ahora con 24 años, durante el episodio del jueves del podcast «Allison Interviews».

“Básicamente me escapé”, admitió De La Hoya. «Tenía miedo. Tenía miedo. Traté de ser padre a tiempo completo durante algunos años, y fue hermoso. Fue increíble criar a una niña pequeña, pero llega un punto en el que te dices a ti mismo: ‘Espera un momento, no te mereces esto’. Sentí que yo no era digno del amor de mi hija”, confiesa.

Continuó explicando que la falta de amor en su infancia lo hizo sentir indigno del amor de Atiana.

“Tratas de convencerte de que no lo mereces… Este amor no es posible en tu vida, por lo que yo viví… no recibí este amor cuando era niño. Mi padre nunca me dijo: ‘Te amo’… Mi madre nunca me dijo que me amaba. Realmente nunca me dio un abrazo. Cuando lloraba, ella me golpeaba. Así de malo fue», revela.

De La Hoya aclaró que aunque no fue la figura paterna principal en la vida de Atiana, nunca estuvo del todo ausente y siempre tuvo un fuerte amor por su hija.

“Siempre estuve ahí, pero no, ¿sabes? Allí no era la típica relación mamá-papá 24/7. No fue así, pero obviamente ella es mi hija y la amo. Aunque estaba lejos, sentía que siempre estaba cerca, pero no me sentía lo suficientemente digno para hacer el trabajo», se justifica.

Oscar elogió a Travis Barker por su papel en la creación de Atiana: «No tengo nada más que respeto por mi hombre @travisbarker», señala.

Travis Barker ayudó a Shanna Moakler a criar a la niña como si fuera su hija, y solo después llegaron los propios hijos de la pareja, Landon y Alabama, hoy de 19 y 17 años respectivamente, pero el esposo de Kourtney siempre afirma que tiene tres hijos y que espera el cuarto, al igual que Kourtney.