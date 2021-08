Pablo Lyle no tiene donde vivir su arresto domiciliario

El actor habría sido corrido del departamento de Miami en donde vivía por su propio cuñado, quien ya no lo aguantaba.

El actor Pablo Lyle, quien se encuentra en arresto domiciliario por el homicidio imprudencial del cubano Juan Hernández, ahora tendrá que buscar un nuevo hogar.

Y es que Lyle, de 34 aṕs, ha sido echado del exclusivo apartamento en el que vivía en Miami, en Florida.

El actor de ‘La Sombra del Pasado’ estaría en búsqueda de una nueva casa para continuar su encierro obligatorio, pues su cuñado, Lucas Delfino, lo habría corrido de su departamento por todos los problemas que le acarrea.

“Tras haber ayudado incondicionalmente a su cuñado, lo mínimo que esperaba Lucas era que Pablo se hiciera cargo de esta demanda y no lo embarrara, pero ahora es tanto su enojo, ¡que ya hasta lo corrió del departamento!”, declaró una fuente a la revista Tvnotas.

El actor lleva varios meses buscando dónde vivir, pero el no contar con ingresos fijos y no tener la capacidad monetaria para rentar una nueva propiedad, prácticamente no tiene donde vivir.

“Lleva meses viendo con otros amigos que viven en Miami la posibilidad de mudarse con ellos. Y es que, como ya no tiene ingresos, no puede pagar una renta”, señaló la fuente.