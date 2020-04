Padre de Rihanna pensó que “iba a morir” tras infectarse de Covid-19

Ronald Fenty ya se encuentra en su casa recuperándose , y relata lo mal que se sintió con la enfermedad.

Ronald Fenty, el padre de Rihanna, ya se encuentra en su casa recuperándose de Covid-19, después de haber estado hospitalizado y con una crisis muy delicada.

Fenty dijo al diario The Sun que hubo momentos en que pensó que iba a morir: “Tenía fiebre dentro de mi nariz y de mis labios. En verdad que fue demasiada fiebre. Temía lo peor, en verdad sentí que me iba a morir. Mi hija Robyn (nombre real de Rihanna) todos los días me preguntaba cómo estaba cómo estaba, de verdad se preocupaba mucho por mí. La amo mucho”.

Se sabe que la cantante le envió un respirador a su padre hasta el hospital de Barbados en donde estuvo internado, pero afortunadamente no lo necesitó.

Fenty narró lo horrible que es estar aislado en un frío hospital, en donde solo entra el personal médico que atiende a los enfermos, por lo que envió un mensaje a todo el mundo para que se cuiden del contagio y se queden en casa.