Para Emma Roberts, quedar embarazada en la cuarentena fue lo mejor que le ha pasado

La actriz ha podido disfrutar cada día de su embarazo sin tener que preocuparse por salir de casa a trabajar.

Emma Roberts entiende que la crisis de salud del coronavirus ha afectado a muchas personas, pero la actriz confiesa que el encierro le permitió disfrutar de su primer embarazo.

La estrella de Scream Queens espera su primer hijo con su novio, Garret Hedlund, y después de quedar embarazada durante la pandemia de coronavirus, Emma dijo que estaba agradecida de poder quedarse en casa y no trabajar porque le permitía estar más “presente” consigo misma en esta hermosa etapa que vive.

Según la revista OK!, Roberts no había planeado quedar embarazada, pero cree que era el momento perfecto.

“Fue un momento muy interesante para quedar embarazada. Definitivamente causó mucha introspección, pero creo que fue genial estar conmigo y quedarme en casa de una manera que nunca antes lo había hecho. Fue muy bueno, y estoy agradecida de poder hacer eso”, comentó.

“No estar corriendo de una cita a otra, de un trabajo a otro. Nunca tuve ese tiempo para mí … unos días quieres salir de tu piel, pero otros te sientes bien y muy agradecida”, explica.

Emma actualmente está ordenando su casa para la llegada del bebé y dijo que está feliz de no tener una niña porque cree que compraría demasiada ropa para ella.

“Estoy tratando de no comprar demasiado, porque me encanta ir de compras. Todo lo que puedo decir es: gracias a Dios no tuve una niña, porque iba a comprar demasiada ropa”.