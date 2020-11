En medio a rumores de embarazo,Nicole Scherzinger y su novio buscan casa en Los Ángeles

La cantante y el ex jugador de Rugby quieren encontrar la casa perfecta para iniciar su propia familia.

En medio de los rumores de que Nicole Scherzinger está esperando su primer hijo con su novio, el exjugador de rugby y modelo Thom Evans, la prensa estadounidense ha dicho que la pareja está buscando una casa para comprar para crecer su familia.

Según los informes, la cantante de 42 años y Evans, de 35, están ansiosos por formar una familia y están buscando una base en Los Ángeles para criar a sus hijos.

Una fuente le dijo a la revista New!: “Están buscando un lugar con pocas habitaciones –no un apartamento pequeño– y están visitando varias casas diferentes. Nicole realmente quiere una familia. Está muy orientada a la familia, es muy generosa y amorosa y Thom es exactamente igual. Realmente quieren encontrar un hogar hermoso juntos, donde puedan formar una familia y criar a sus hijos “.

El informante comentó que con Thom, Nicole siente que finalmente ha logrado la estabilidad emocional que siempre ha buscado:

“Nicole siempre quiso esa estabilidad, que nunca logró, ya que siempre estaba de gira con las Pussycat Dolls o viajando y participando en ‘The X Factor’ (…) Thom y Nicole son una pareja perfecta. Su aniversario de un año se acerca y realmente no se separan. Algunos podrían decir que todo va demasiado rápido, pero no fue así. Pasaron casi todos los días juntos y Thom no quería dejar su lado durante la cuarentena.

La pareja decidió establecerse en Los Ángeles porque Thom está ansioso por seguir una carrera como actor.

“Thom realmente quiere actuar. Es su pasión, por lo que Los Ángeles es el lugar perfecto para él. Ha estado allí algunas veces antes y ha quedado con amigos. Pero ahora que está con Nicole, realmente quieren tener una base juntos”.