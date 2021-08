Paris Hilton empieza a grabar su nuevo reality show

La actriz y empresaria da detalles sobre la producción de Paris in Love…

Paris Hilton ya ha comenzado a filmar su nuevo reality show ‘Paris in Love’ para la plataforma de streaming Peacock, y la socialité reveló que el programa mostrará los bastidores de su vida hasta su matrimonio con su prometido, el empresario y escritor Carter Reum.

En un nuevo video para la revista ELLE, Paris comentó, mientras mostraba su armario:

“Comenzamos a filmar nuestro nuevo programa, Paris in Love, en Peacock y ahora estamos en Nueva York preparándonos y planeando una despedida de soltera. Son muchas cosas. Así que estoy emocionada de compartir todo con mis fans “, afirmó.

Cuando se le preguntó si la boda sería transmitida en televisión, ella confirmó: “Sí, será”.

Hilton, quien también es DJ y cantante, afirmó que su boda será ‘algo mágico y divertido’, y que su amada mascota Diamond Baby tiene ue hacer parte de la ceremonia.

“Sabes que no soy una novia tradicional, por eso la boda necesita tener a mi pequeño chihuahua, Diamond Baby”, dijo.

Paris también dijo que Carter es sin duda su ‘Príncipe Azul’ e insistió en que nunca antes había conocido a alguien como él:

“Me vas a hacer llorar… Nunca he conocido a un hombre así en mi vida. Nunca he estado con alguien que me quiera y me apoye tanto, que me levante, que no se intimida. Es mi mejor amigo, mi príncipe azul, todo en un solo hombre”, aseguró.