Paris Hilton “nunca” tuvo un amor como Carter Reum

La socialite de 40 años admite que tiene una larga historia de citas, pero en esta ocasión “es diferente”.

Paris Hilton “nunca” ha tenido un amor como el que le da Carter Reum. La estrella de ‘Simple Life’, que está comprometido con el autor de 40 años, admite que ha tenido una “colorida historia de citas”, pero se siente afortunada de haber conocido a su futuro esposo.

Ella compartió: “Me siento muy sola. Vivir una vida tan transitoria, siempre en la carretera, significa que es difícil establecerse. Se hace aún más difícil cuando las personas hacen suposiciones sobre el tipo de persona que eres y no te dan una oportunidad… No es ningún secreto que he tenido una historia de citas colorida. Pero Carter me respeta y me ama por mí, sin querer nada. Nunca antes había tenido eso”.

Y la socialité de 40 años está agradecida por los “privilegios” que le ha brindado su fama, pero admite que también ha habido “desafíos”.

Hablando sobre su fama y éxito internacional, dijo: “Crecer en el centro de atención me trajo muchos privilegios. Pero también fue un desafío. Después de escapar de mis abusadores, decidí que iba a trabajar duro y tener éxito para que nadie pueda controlarme o decirme qué hacer”.