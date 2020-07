Paris Hilton revela que sufrió “abuso mental” siendo una niña

La socialité protagoniza un documental sobre su vida producido por YouTube Originals, que lleva por título “This is Paris”.

Paris Hilton protagoniza un documental sobre su vida producido por YouTube Originals. En el largometraje “This is Paris”, la socialité habla de su vida personal de una manera abierta, incluido el abuso mental que sufrió cuando era adolescente en un internado en Utah.

“Estoy nerviosa”, admitió, según la revista People, después de ver partes del documental antes del estreno.

“Estoy temblando. Es difícil incluso comer, porque siento que mi estómago da vueltas. No sé, es algo muy personal y no es algo de lo que me gusta hablar”, explicó.

En otra sección, ella dice: “Nadie sabe realmente quién soy. Algo sucedió en mi infancia que nunca hablé con nadie. Todavía tengo pesadillas al respecto”, informó la bisnieta de Conrad Hilton, fundador de la cadena de hoteles Hilton.

El documental está dirigido por la ganadora del Emmy Alexandra Dean y producido por The Intellectual Property Corporation (IPC) de Industrial Media. El trabajo se describe como el “descubrimiento del pasado oculto del icono internacional”.

“Mientras Paris enfrenta el trauma desgarrador que forjó quién es ella hoy. Este retrato profundamente convincente cuenta la verdadera historia de una adolescente desesperada por escapar de la fantasía y arroja nueva luz sobre la cultura de ‘fama instantánea’ que Paris ayudó a crear”, señala la descripción.

Además de París, la hermana de la heredera, Nicky Rothschild Hilton, y su madre, Kathy Hilton, también aparecen en la película. Aún no hay una fecha de lanzamiento definitiva.

Paris, quien dijo hace unos días en su cuenta de TikTok que la grabación del documental tuvo un efecto “terapéutico” en su vida, ha aparecido de vez en cuando también en Instagram para publicar su vida cotidiana dentro de su enorme mansión en Beverly Hills.