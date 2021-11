Paseo de la Fama: Salma Hayek conmemora estrella con su esposo e hija

La actriz mexicana fue reconocida en el Hollywood Boulevard con la estrella número 2,709…

Salma Hayek fue honrada el 19 de noviembre con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La actriz de 55 años estuvo acompãnada en el importante evento por su esposo François-Henri Pinaulto, la hija de ambos, Valentina Pinault, sus padres y su hermano, además de la directora de Eternals, Chloe Zhao, el actor Adam Sandler y el alcalde de Los Angeles, Eric Michael Garcetti.

Durante el evento, Salma recordó un momento particular y aterrador que sucedió en Hollywood Boulevard cuando comenzaba su carrera en Los Angeles.

“Recuerdo que el estudio me decía muchas veces: ‘¿Por qué no vuelves a las telenovelas (mexicanas)? Aquí nunca encontrarás trabajo’. Y, por supuesto, esta noche casi me matan… Entonces dije, ‘Nadie me quiere aquí. Me quieren en mi país’. Pero me quedé. Me quedé.”, comentó emocionada.

“Quiero decirles a todos los que están aquí, a todos mis adorables fans: si se preguntan qué me dio el valor para quedarme, les digo que fueron ustedes porque aunque no me conocían, aquí en Hollywood, los estudios, todos los latinos que están en Estados Unidos sabían quién era yo. Ellos entendieron que vine aquí con sueños como ellos”, señaló.

Salma recibió la estrella de número 2,709.