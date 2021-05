Pati Chapoy niega estar apoyando a Enrique Guzmán

La comunicadora asegura que el programa ‘Ventaneando’ solo le da la oportunidad de expresarse, sin tomar partido.

Pati Chapoy se defiende de quienes la han atacado por dar voz en su programa a Enrique Guzmán, y asegura no apoyar a nadie y solo dar oportunidad de que el cantante pueda expresarse.

Tras las acusaciones de abuso sexual que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán, en el programa ‘Ventaneando’ se le ha dado oportunidad al cantante para defenderse, y a Pati la han criticado por supuestamente estar del lado de Guzmán: “Como periodista no me debo involucrar en lo que le está pasando al personaje que entrevisto…cuando tienes a tu lado a un hombre que niega las acusaciones que le están haciendo, está llorando, está pidiendo que lo entiendan, me conmoví, soy humana, soy una persona común y corriente y sí me sentí muy conmovida”.

Chapoy agregó: “No defiendo a nadie, simplemente expongo lo que sucede”, y aseguró que continuará bloqueando a quienes la agredan a través de las redes sociales.

También la conductora aseguró que recibió amenazas por parte de Frida Sofía después de que entrevistara a su abuelo Enrique Guzmán, y se arrepiente de la entrevista que le hiciera a la joven influencer hace tiempo, en la que aprovechó para ofender a su madre Alejandra Guzmán, pues no le agradó que la utilizara para despotricar en contra de la rockera.