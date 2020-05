Paty Navidad aclara sus dichos contra el coronavirus

La actriz y cantante aclara que nunca dijo que el virus no existiera, solo dice que “no es tan letal”.

Paty Navidad nuevamente se encuentra en medio de la polémica pues se difundió que ella negaba la existencia del coronavirus, y la misma actriz aclaró lo que dijo.

Paty a través de Twitter comentó: “Atención medios de comunicación y compañeros actores: Nunca he dicho que el ‘coronavirus’ no existe, aprendan a leer ustedes y no levanten falsos, he dicho que no es pandemia sino ‘plandemia’. Que el virus no es lo que se está diciendo que es, siempre ha existido”.

La sinaloense agregó: “Deberíamos tener mejor memoria, recuerden que al principio se nos dijo que el coronavirus no era letal, que era menor que una gripe, que solo un sistema inmunológico deteriorado, padecimientos o enfermedades graves y mal atendidas podría ser mortal. Que pronto se olvidaron”.

Paty Navidad después lanzó otro tuit: “Se hacen bolas porque quieren o porque no saben leer, siempre he dicho que el virus existe y siempre han existido virus, bacterias, parásitos, etc. Pero no es letal, es más letal el miedo y la ignorancia. No existe la pandemia, es ‘plandemia’ y es el nuevo orden mundial”.