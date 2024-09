Paty Navidad habla de demandar a Sabine Moussier

La rivalidad de las actrices se revivió después de que Moussier hiciera declaraciones en «La Casa de los Famosos México 2″…

Paty Navidad y Sabine Moussier escalan su enemistad a nuevos niveles, después de que Moussier hiciera declaraciones acerca de su colega en el reality show «La Casa de los Famosos México 2» y Navidad, indignada, anunciara su intención de tomar acciones legales contra ella.

Durante su participación en el programa, Sabine Moussier no solo revivió su antigua rivalidad con la actriz, sino que también insinuó que ella mantenía relaciones con ejecutivos de Televisa por interés económico y de recibir beneficios laborales. Ante estas graves acusaciones, Navidad le ha exigido, durante un encuentro con reporteros, que presente pruebas contundentes para respaldar sus afirmaciones, amenazando con iniciar una demanda por daños y perjuicios:

«En la vida no se puede ir hablando nada más porque se tiene boca […] Yo le pregunto que diga qué fue lo que vio,» continuó: «porque si ella lo vio, ya no es como Anabel [Hernández], que dice ‘supuestamente’, ‘se dice’, ‘se rumorea’. Si ella dice que vio que yo me prostituía, que es lo que da a entender, pues que me diga con cuántos y con quiénes para proceder legalmente” concluyó.