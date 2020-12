Paula Levy asegura que Talina Fernández no la corrió de casa

La joven de 18 años asegura que fue de común acuerdo con su abuela que ella ya no permaneciera más ahí.

Paula Levy desmiente los rumores de que su abuela Talina Fernández la corrió de su casa, y asegura que fue de común acuerdo que ella ya no permaneciera más ahí.

Ante las informaciones que comenzaron a circular, acerca de los motivos por los que Talina Fernández había corrido a su nieta de su casa, Paula decidió aclarar las cosas.

La joven a través de un Instagram Live dijo: “Fue un acuerdo mutuo. Fui yo quien tomó la decisión final. Por la paz y la tranquilidad mental de las dos, lo ideal era que yo me fuera a vivir a otro lado. Mi abuela es una persona de admirar, pero también tiene 76 años y yo tengo 18, y con el coronavirus estábamos encerradas, todo el día viéndonos la cara”.

La hija de Mariana Levy y el Pirru reconoce la hospitalidad de Talina, pero también entiende que ya es una persona mayor que necesita estar tranquila y no ser responsable de nadie: “Es una abuelita y está completamente en su rollo, no tenía por qué hacerse responsable de mí, para nada. Ya tendría que estar disfrutando de su vejez completamente. Sí le agradezco, fueron seis o siete meses que se hizo completamente responsable de mí, me puso casa, comida, agua calientita, me apapachó, me compró ropa y se rifó en lo que se tenía que rifar”.

Paula dijo amar mucho a Talina, y dijo que siempre le agradecerá que le abrió las puertas de su casa incondicionalmente.