Paulina Mercado es diagnosticada con cáncer de garganta

La conductora de ‘Sale el Sol’ reveló que fue durante un examen de rutina que se enteró del diagnóstico…

Paulina Mercado pasará por una cirugía tras ser diagnosticada con cáncer de garganta. La conductora de ‘Sale el Sol’ había pasado por el quirófano para la retirada de un tumor benigno en la cabeza en 2022.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, el procedimiento sería realizado el 30 de septiembre en un hospital al sur de la Ciudad de México.

Mercado recibió el diagnóstico hace dos semanas, después de un examen de rutina. Fue durante un chequeo óseo que los médicos notaron un tumor en la parte superior de su garganta, lo que causó sorpresa, pues la conductora aseguró no haber notado nada anormal.

A pesar de aún no contar con la información del tipo de cáncer que padece, Paulina se mantiene esperanzada que no sea grave. Además, compartió que el tumor tendrá que ser retirado a través de su cuello y no por la boca, como es realizada normalmente la operación.

Con el diagnóstico, la conductora revela que se siente positiva:

“Siento que nuestras cicatrices, nuestras arrugas, son un mapa de nuestra vida y eso [la cicatriz de la cirugía] me recordará a dónde ir y cómo vivir aquí y ahora”, expresó.