Paulina Rubio y Colate comparten acusaciones en nueva audiencia

Los padres de Andrea Nicolás se acusaron mutuamente de usar los medios para desacreditar a la otra parte.

Paulina Rubio y Colate tuvieron una nueva audiencia virtual, el día viernes en la corte de Miami.

La cantante aprovechó para acusar a su ex de atacarla ante los medios para hacerla ver como una mala mujer, en medio de un pleito legal.

El abogado de la Chica Dorada expuso: “Ha hablado negativamente sobre su ex esposa y la ha hecho basura, no hay otra forma de decirlo, juez… Usted tiene el poder de ponerle un alto al ex esposo y su horrible y tóxica conducta. No solo por la señora Rubio, sino para que su hijo pueda crecer con dos padres que se respetan”.

El empresario español reviró diciendo que ella es la que está haciendo todo por hacerlo quedar mal y que es ella la que habla mal de él ante los medios para hacerlo ver como un villano ante los ojos de todos.

Al final la guardiana que designó la corte para cuidar el bienestar del niño, pidió al juez que sancionara a ambos padres si siguen comportándose así, perjudicando de esa manera al menor.

