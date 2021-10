Paulina Rubio y Gerardo Bazúa llegan a un acuerdo sobre la custodia de su hijo

Finalmente la Chica Dorada logra entenderse con su ex esposo…

Gerardo Bazúa ha dado por finalizada la batalla legal por la custodia de su hijo en contra de Paulina Rubio, y todo indica que han conseguido llegar a un acuerdo.

Bazúa había declarado que la cantante le prohibía ver a su hijo Eros, por lo que había decidido emprender acciones legales para luchar por sus derechos como padre, pero ahora el mismo intérprete asegura convivir libremente con su hijo:

“Ya tengo mucho tiempo viendo a mi hijo. La verdad es que casi no hablo de esos temas, porque para mí es algo muy personal. No le doy tantas vueltas, lo dejo así como está y la verdad es que estoy muy en paz. Nunca he usado a ninguno de mis tres hijos, porque son mis hijos”.

Después de estas declaraciones, se deduce que Gerardo Bazúa llegó a un acuerdo con Paulina Rubio en relación a su hijo Eros, algo que no ha sucedido con su ex esposo Colate, padre de Andrea Nicolás, con quien parece que la batalla legal se prolongará indefinidamente.