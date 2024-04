Britney Spears reclama que no se está cuidando muy bien

La cantante compartió su situación actual con sus seguidores…

En una nueva publicación, ahora eliminada, Britney Spears habló sobre su vida actual y confesó a sus millones de seguidores de Instagram que no se está cuidando bien.

Spears recurrió a la plataforma durante el fin de semana para compartir algunos arrepentimientos sobre sus últimos tratamientos de belleza, incluido el cambio de color de cabello.

En un video ahora eliminado, donde aparecía jugando con su cabello mientras miraba hacia la cámara, Britney reveló en la leyenda que ha sido negligente a la hora de cuidarse.

“No he sido muy buena con mi cuidado personal… Hace dos meses que no me hago las uñas y hace apenas una semana me hice el primer tratamiento con láser en la cara. Pero me dolió un poco… No soy fan…”, dijo.

También habló de sus mechones, y se sinceró al confesar que tras teñirse el pelo de ‘rubio blanco’, se arrepintió del cambio de color.

“Siempre quise mi cabello rubio blanco y, bueno, lo hice y lo odio absolutamente… en realidad es muy rubio blanco, ¡¡¡así que lo arreglaré mañana!!! Parezco mucho más joven, eso me asusta un poco…”, dijo.