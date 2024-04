Meghan Markle visita a hospital de niños en Los Angeles

La Duquesa de Sussex sigue trabajando con las instituciones que ayuda…

Meghan Markle sorprendió a los pacientes del Hospital Infantil de Los Ángeles al visitarlos a finales de marzo, para participar como contadora de historia como parte de la campaña «Make March Matter», reveló la revista «US Weekly», que obtuvo imágenes de la duquesa de Sussex leyendo a un grupo de niños en tratamiento.

Según la publicación, Markle leyó libros como «Rosie the Riveter», «Pete the Cat» y «I Saw a Cat» a pacientes jóvenes durante la hora del cuento «Literally Healing» que tuvo lugar el mes pasado.

Según testigos en el lugar, además de leerles a los niños, Markle también ayudó a los pacientes con actividades relacionadas con cada libro que leía.

Durante la visita, Meghan usó una mascarilla protectora para evitar contagiar a los pequeños que están siendo atendidos en el hospital.

Después de leerles a los niños, Markle se tomó fotos con algunos pacientes que parecían muy felices con su presencia.

Aunque no se ha confirmado, se espera que Meghan, a través de su Fundación Archewell, también haya hecho una donación al hospital infantil.

La visita de Markle al hospital fue parte de la campaña Make March Matter de un mes de duración del Children’s Hospital Los Angeles, que es una recaudación de fondos anual. La institución ha recaudado más de US$ 10 millones desde 2016, cuando inició el proyecto ‘lectura que cura’.

En diciembre del año pasado, una fuente dijo en exclusiva a la revista US Weekly que Meghan Markle sigue “centrada” en iniciativas caritativas.

Además de sus esfuerzos caritativos, la duquesa de Sussex se está preparando para lanzar su nueva empresa comercial: American Riviera Orchard.