Peleas de Gal Gadot en Wonder Woman serán “mucho más femeninas”

Las peleas de Wonder Woman serán mucho más femeninas, promete su directora Patti Jenkins, quien ya prepara la próxima cinta de esta heroína protagonizada por Gal Gadot.

“Los hombres luchan como hombres, y yo no quiero que las mujeres parezcan hombres peleando. Queremos que luchen como las mujeres que son, y ese es uno de los aspectos que hemos tenido muy en cuenta para esta clase de escenas”, declaró la cineasta en entrevista con la revista británica Empire.

La protagonista Gal Gadot reveló que se inspirarán en las hermosas coreografías de los actores del Cirque Du Solei: “Las funciones del Cirque Du Solei son una belleza, y Patti nos dijo: ‘Esto debería de servirnos de inspiración para las secuencias de acción’. Claro en ese momento me quedé mirándola y le pregunté: ‘¿Pero cómo hago yo eso?’ y ella me respondió: ‘No te preocupes, no sabrás cómo hacerlo hasta que lo hagas’”.

Esto ha causado que los fanáticos de esta bella heroína, esperen con mucha expectación la nueva cinta que se titula: “Wonder Woman 1984”.