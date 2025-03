Película brasileña hace historia en los premios Oscar

«Aún Estoy Aquí» de Walter Salles ganó el premio a Mejor Película Internacional…

Brasil ha conseguido su primer Premio Oscar con «Aún Estoy Aquí» («Ainda Estou Aqui»), del aclamado cineasta Walter Salles, que se llevó la estatuilla a Mejor Película Internacional en la 97ª edición de los premios.

«Aún Estoy Aquí» es un drama biográfico político ambientado en Brasil durante la dictadura militar, en la década de 1970. La película se centra en la familia Paiva, cuya vida se ve destrozada por el desaparecimiento de su patriarca, Rubens.

Salles dedicó el premio a Eunice Paiva, madre de la familia, y a las dos actrices que le dieron vida en la pantalla.

«Después de la pérdida que sufrió durante un régimen terrible, decidió no doblegarse y resistió», dijo refiriéndose a Eunice. «El premio también es para las dos mujeres extraordinarias que le dieron vida: Fernanda Torres y Fernanda Montenegro», concluyó.

«Aún Estoy Aquí» se estrenó el 7 de febrero y cuenta con las actuaciones de Fernanda Montenegro, Fernanda Torres y Selton Mello.

La película se impuso a otras destacadas producciones en la misma categoría, como «Emilia Pérez», «Flow», «The Seed of Sacred Feed» y «The Girl with the Needle».