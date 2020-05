Película de Michael Moore es censurada en YouTube

La película Planet of the Humans fue retirada de la plataforma donde se estrenó, por un supuesto clip de algunos segundos de un fotógrafo.

La nueva película sobre el cambio climático de Michael Moore fue eliminada de YouTube luego de una demanda por infracción de derechos de autor presentada por un fotógrafo ambiental británico.

La película Planet of the Humans, producida por Moore pero dirigida por Jeff Gibbs y que ha sido condenada como engañosa por algunos científicos del clima, supuestamente incluye un clip utilizado sin el permiso del fotógrafo Toby Smith, quien presentó una queja en la plataforma.

Smith reclama varios segundos de material de archivo de su proyecto Rare Earthenware que detalla el viaje de minerales de tierras raras de Mongolia Interior.

Al condenar la película, le dice a The Guardian: “Fui directamente a YouTube en lugar de acercarme a los cineastas porque no estaba interesado en la negociación. No apoyo el documental, no estoy de acuerdo con su mensaje y no me gusta el uso engañoso de los hechos en su narrativa “.

Gibbs criticó la decisión de eliminar la película y dijo que estaba trabajando con YouTube para volver a ponerla en línea.

Él dice en un comunicado: “Este intento de derribar nuestra película y evitar que el público la vea es un acto de censura flagrante por parte de los críticos políticos de Planet of the Humans”.

También afirma que los activistas ambientales se han “acostado con Wall Street”. El representante de Moore le dice a Deadline.com que él y Gibbs han disputado formalmente el reclamo por infracción de derechos de autor con YouTube.

La película, que ha sido vista 8 millones de veces, ha resultado en que Moore haya sido condenado por aquellos que lo han elogiado en el pasado, con una gran cantidad de escritores, activistas, científicos y cineastas que firman una carta acusando a la película de ser una “afrenta” a la ciencia, las energías renovables, el activismo ambiental y la verdad misma”.