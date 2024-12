Pepe Aguilar responde a los rumores de que se irá de México

El cantante aclara la situación familiar y responde a los haters…

En medio de la ola de rumores y críticas que ha rodeado a la familia Aguilar, especialmente tras el matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal, Pepe Aguilar ha decidido romper el silencio y responder a los haters.

Recientemente, se ha viralizado la versión de que los Aguilar, hartos del hate recibido, habrían decidido dejar de dar conciertos en México e incluso abandonar el país. Ante estos rumores, Pepe Aguilar no dudó en aclarar la situación a través de un video compartido en redes sociales.

El cantante desmintió categóricamente estas afirmaciones: «Casi no contesto, pero…. no quiero echar pleito, pero me causaron curiosidad, voy a hacerle como le hacen en los medios de comunicación, dicen en las redes, o usuarios en las redes dicen que los Aguilar no volverán a dar un show en México y que se irán del país».

Sin embargo, Aguilar aprovechó la oportunidad para agregar un toque de humor a su respuesta: «Bueno, sí nos vamos a ir del país porque tengo unas vacaciones que me regaló mi vieja y vamos a ir a echarnos unos tacos a Madrid, porque en Madrid hay muy buenos tacos».

Con estas palabras, el cantante dejó en claro que su próxima salida del país se debe a unas merecidas vacaciones y no a una supuesta huida ante las críticas. Además, aseguró de manera tajante que no tiene ninguna intención de dejar de presentarse en México: «¡Qué me voy a estar yendo del país, por el amor de Dios, y cómo voy a dejar de tocar en México!».

Para finalizar, Pepe Aguilar enumeró los próximos lugares en México donde se presentará, incluyendo shows en palenques.