Pepillo Origel responsabiliza a Érika Buenfil por recibir amenazas de muerte

El comunicador dejó claro a la actriz que él “nunca ha hablado mal de su hijo, y que no le perdona que lo haya llamado ‘hocicón'”.

Pepillo Origel envió un tajante mensaje a Erika Buenfil, en el que le dice que él nunca ha hablado mal de su hijo, que no le perdona que lo haya llamado ‘hocicón’, y que por su culpa ha estado recibiendo amenazas de muerte.

La actriz lo acusó de haber echo comentarios ofensivos en contra de su hijo, algo que el conductor del programa ‘Con Permiso’ niega: “…si me demuestras, si me compruebas que yo haya hablado una palabra de tu hijo, bien o mal en algún programa, entonces acepto todas las ofensas que me has dicho”.

Origel revela las consecuencias de lo dicho por Buenfil: “Porque ya me quieren matar, quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y groserías de toda la gente que me echaste encima”. El conductor juró por su madre que nunca ha hablado mal de Nicolás, y que no perdonará lo que Erika dijo de él: “Lo de tu hijo me lo echaste encima y me dijiste hocicón, eso sí no te lo voy a perdonar, porque no lo dije, nunca hablé de tu hijo”.

Pepillo reveló que no pudo hablar con Erika directamente, pues ella lo tiene bloqueado en llamadas y en redes sociales.