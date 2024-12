Pepillo Origel revela que familia de Silvia Pinal no fue a su cremación

El conductor también confiesa que no fue invitado al homenaje a la primera actriz llevado a cabo en Bellas Artes…

Pepillo Origel, gran amigo de Silvia Pinal, reveló que la familia de la actriz fallecida no estuvo presente para recoger sus cenizas.

De acuerco con Univisión, el conductor indicó que Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel aparentemente decidieron asistir a un evento social en lugar de estar en este momento tan significativo.

“Cuando se realizó la cremación, no había nadie de la familia, solo estaba ‘Efi’”, dijo, haciendo referencia a Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram.

Según el periodista, fue ella quien recibió las cenizas y se encargó de llevarlas a la residencia de la actriz: “Las llevó a la casa de la señora Pinal, y ahí, junto a la piscina, donde está una concha, pusieron las cenizas y las fotos que se usaron en el homenaje. Ella montó el altar y todo eso”, explicó.

Respecto a la razón por la que, según él, los familiares de ‘La Última Diva del Cine de Oro Mexicano’ no estuvieron presentes, Origel comentó: “Las hijas estaban en un restaurante con unos amigos que habían llegado de Monterrey, por eso no recibieron las cenizas”.

¿Por qué no fue al homenaje de Silvia Pinal?

Durante su transmisión en vivo, ‘Pepillo’ Origel también confesó que recibió muchas críticas por no haber asistido al homenaje póstumo de Silvia Pinal en Bellas Artes el 30 de noviembre.

“Primero quiero aclarar que no me invitaron a nada, qué se le va a hacer”, explicó sobre su ausencia en el evento. “Vi que Sylvia Pasquel invitó a sus amigos, les mandó invitaciones, pero a mí no me mandó nada. Aunque ya lo sospechaba”, comentó.

En su opinión, la actriz “ya no es más [su] amiga” y ahora se ha hecho muy cercana a Iván Cochegrus, quien Origel “no soporta”.