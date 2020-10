Periodista Ana Maria Alvarado está hospitalizada con Covid-19

La periodista de espectáculos ha dado positivo a la prueba, y se encuentra aislada y en tratamiento.

La periodista de espectáculos Ana María Alvarado se encuentra hospitalizada, ya que dio positivo a Covid-19, por lo que está en tratamiento y aislada.

En un enlace con sus compañeros conductores del programa ‘Sale el Sol’, Ana María relató que el viernes comenzó a sentirse mal, como si la hubieran apaleado, con mucho dolor de cuerpo y malestar general, por lo que acudió al médico quien sospechó que se trataba de coronavirus, se le practicó la prueba y salió positiva

“…por fortuna ya me estoy recuperando, pero ya quiero salir, porque eso de estar solita no me gusta”, comentó Ana María, quien también dijo que en los estudios que le realizaron revelaban que tiene unas pequeñas infiltraciones en los pulmones, pero espera que con el tratamiento ya hayan disminuido y pronto la den de alta.

La periodista y conductora recomendó a todos cuidarse y extremar precauciones, ya que los casos de contagio han aumentado, por lo que no hay que bajar la guardia.