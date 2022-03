Pete Davidson intercambia mensajes con Kanye West en un intento de calmarlo

Desde hace unos meses el rapero ha ido a las redes para criticar al comediante y a su ex esposa Kim Kardashian…

Pete Davidson intercambió varios mensajes de texto con Kanye West, en un intento, en privado, de hacer con que el rapero se tranquilice. En los textos que se filtraron en Internet, Pete le pide a Ye que se calme y platique con él en privado para limar asperezas.

Davidson no entiende qué Kanye trae contra él.

“No me asustas, hermano. Tus acciones son tan vergonzosas. Es tan triste verte arruinar tu legado (…) ¿Por qué no nos encontramos después de tu servicio religioso, y después del juego de Saint? Me hospedaré en el BHH [Beverly Hills Hotel]. Podemos comer y hablarlo en mi habitación. En privado, tu y yo. De hombre a hombre.”, escribe el comediante.

“Lo que le estás haciendo a tu familia es peligroso… y los vas a marcar de por vida. Por favor, trata estos asuntos en privado, hermano, te lo ruego”, pide Pete.

Ye le contesta: “¿Quieres verme?, Ven al servicio dominical”, lo invita.

Pete no acepta: “Esto no es público, amigo. No estoy aquí para fotos y prensa. Que es obviamente todo lo que te importa.”, señala.

Pete sigue tratando de resolver las cosas: “Desearía que te hicieras hombre por una vez en tu vida. Déjame ayudarte, hombre, yo también lucho con problemas mentales. No es un viaje fácil. Ya no tienes que sentir esto. No hay vergüenza en recibir ayuda. Serás muy feliz y estarás en paz.”, aconseja.

“No tienes idea de lo amable que he sido contigo a pesar de tus acciones hacia mí. He impedido que SNL hable de ti o se burle de ti, lo que han querido hacer durante meses. He impedido que los comediantes hagan cosas sobre ti porque no quiero que el padre de los hijos de mi chica se vea mal por ahí. Te cubro la espalda aunque me trates como una mierda porque quiero que todo salga bien. Pero si continúas presionándome como lo has hecho durante los últimos 6 meses, dejaré de ser amable”. señala.