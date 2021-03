Piers Morgan respalda a Sharon Osbourne después de su despido de CBS

El presentador dice que el problema es mucho más grande que una “duquesa delirante”, y es el “coartar la libertad de expresión”.

Piers Morgan recientemente salió en defensa de Sharon Osbourne en una declaración escrita después de las consecuencias que la esposa de Ozzy Osbourne tuvo en el programa The Talk, de CBS.

Piers Morgan acudió a la defensa de Sharon Osbourne en un artículo de columna para The Mail on Sunday y admitió: “Lo que nos pasó a Sharon y a mí en la última quincena no se trata realmente de la Sra. Markle”.

Al final, “Se trata de un problema mucho más grande que una duquesa delirante, y ese es el derecho de todos a tener la libertad de expresar nuestras opiniones honestas, con fuerza y pasión si nos apetece”.

Para aquellos que no lo saben, poco antes de su salida de The Talk, Osbourne se refirió a la crítica ‘honesta’ de Morgan sobre Meghan Markle y admitió: “Siento que me van a poner en una silla eléctrica porque tengo un amigo que muchas personas creen que es racista, así que eso me convierte en racista aunque no lo seamos…”.