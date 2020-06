Pink dice que su matrimonio no hubiera sobrevivido sin terapia

La cantante cree que su matrimonio con Carey Hart no hubiera durado sin la ayuda de la terapeuta Vanessa Inn.

Pink no cree que su matrimonio con Carey Hart hubiera sobrevivido sin que hubieran tomado terapia.

La cantante admitió que no siente que su relación hubiera durado sin la ayuda de la terapeuta Vanessa Inn, mientras hablaba con la profesional en un video chat de Instagram Live.

Ella dijo: “Obtuve mucha mierda por decirle a la gente que Carey y yo hemos estado en terapia de pareja con Vanessa. Así que hablo con Vanessa sola y también hablo con Vanessa con Carey y por Carey y yo. Es la única razón por la que todavía estamos juntos porque, ya sabes, creo que las parejas después de mucho tiempo, solo hablamos, no puedo decir que sea una cuestión de hombres y mujeres, creo que es una cuestión de pareja, una cuestión de cónyuges, solo que hablamos dos idiomas diferentes “.

Y Pink, que tiene a Willow Sage, de nueve años, y Jameson Moon, de tres, con su esposo Carey, elogió a Vanessa por poder “traducirle” los comentarios de su esposo durante las sesiones de terapia.

Hablando en el video, agregó: “Necesitas que alguien los escuche a ambos y luego los traduzca por ti, y sin que Vanessa traduzca para mí durante los últimos 18 años, quiero decir que no estaríamos juntos. Simplemente no lo haríamos porque no nos enseñan como niños cómo tener relaciones, cómo llevarnos bien con la gente. Quiero decir, lo que está sucediendo en nuestro país en este momento es un ejemplo perfecto de eso. No sabemos cómo amarnos, no lo hacemos. Sabemos cómo llevarnos bien, pero no sabemos cómo comunicarnos “.