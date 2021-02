Pitbull cree que Britney Spears debería retomar el control de su vida

El rapero se dice a favor de la “libertad y la independencia”, y espera que Spears rompa con el ciclo que hay en su vida.

El rapero Pitbull, quien estuvo de gira con Britney Spears al principio de su carrera, dijo que espera que ella obtenga el control completo de sus cosas nuevamente, luego de que se confirmó que su padre seguirá siendo su tutor, junto con Bessemer Trust Company.

Cuando se le preguntó esta semana sobre la situación de su colega, dijo: “Britney me dio una maravillosa oportunidad de viajar con ella por Europa. Soy un gran amigo de su agente, Larry Rudolph”, comenzó diciendo.

“Sabes, estoy a favor de la libertad, de la independencia. Esto le ha estado sucediendo a Britney durante años. Espero que rompan este ciclo. Y espero que ella pueda controlar su propio destino”, dijo.

Durante una audiencia a principios de esta semana en un tribunal de Los Ángeles, el abogado de Britney Spears dijo que la cantante ya no quiere que su padre esté a cargo de sus cosas.

Britney quedó bajo su tutela en 2008 después de un colapso mental, pero Pitbull cree que es hora de que la intérprete de Gimme More vuelva a tener el control.

En declaraciones a Dax Holt del programa Hollywood Raw, explicó: “Controlar tu propio destino no significa que vas a poder hacer todo bien la primera vez. No es eso. No se llaman ‘errores’, se llaman “tenemos que hacer”, y los errores no hacen quién eres … Ya sabes, no cometes errores, los errores te hacen a ti. Ella necesita una oportunidad para ser ella misma. Necesita una oportunidad para vivir su vida, “ella dijo.

“Ella necesita una oportunidad para controlar su propio destino y crear su propio futuro. Dicho eso … ¡Libera a Britney!”, Pidió el cantante.