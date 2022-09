Princesa Anne podría heredar una de las joyas de mayor valor sentimental de la reina

La monarca de 96 años no será sepultada con la pieza, según dicen los expertos…

El funeral de la Reina Elizabeth II se llevará a cabo el lunes 19 de septiembre, y según el palacio de Buckingham, la monarca, que falleció el 8 de septiembre a los 96 años, será sepultada con solo dos de sus joyas favoritas: su anillo de matrimonio y unos aretes de perlas.

Se suponía que ella también llevaría con ella el anillo de compromiso que le dio el Príncipe Philip cuando la pidió en matrimonio, sin embargo según Brian Hoey, autor del libro «Not in front of the Corgis», seguramente esa joya especial será heredada a la Princesa Anne.

La monarca tenía aproximadamente 300 piezas personales, entre las que había 98 broches, 46 collares, 37 brazaletes, 34 aretes, 15 anillos, 14 relojes y 5 pendientes. Algunas piezas podrían hacer parte de una exposición en el futuro, pero también se afirma que en vida la reina regaló o prestó varias de sus joyas a la Princesa Kate Middleton.

«Seguramente Kate se quedará con algunas de ellas, tomando en cuenta que en un futuro ella será la reina de Inglaterra», afirmó Hoey.