Príncipe Andrew acude a celebración navideña en medio a escándalo

El hijo de la reina Elizabeth acudió a la fiesta de Navidad del personal de la Reina Elizabeth.

Pese a los problemas que enfrenta el príncipe Andrew acusado de haber tenido relaciones con una chica de 17 años en 2001, presentada a él por el fallecido multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein, fue visto saliendo del Palacio de Buckingham el lunes (16) por la noche después de asistir a la fiesta de Navidad del personal de la Reina Elizabeth junto con el príncipe Charles, quien lo obligó a retirarse de los deberes reales el mes pasado a raíz del escándalo de Epstein.

Horas después se vio al príncipe saliendo del palacio en un Bentley verde oscuro, sentado en el asiento del conductor, con un hombre desconocido en el lado del pasajero. Se fue alrededor de las 7:30 p.m., ya que las festividades continuaron para la fiesta anual de Navidad de la Reina para sus empleados.

Una fuente del Palacio le dijo al diario MailOnline que, dado a que la fiesta no era un evento público, no sería inusual que el Príncipe Andrew asistiera, ya que no cae en ninguno de los deberes reales oficiales de la familia.

La Reina organiza la fiesta cada año y la paga de su bolsillo para agradecer a sus trabajadores reales, con canapés y bebidas en las salas de estado del Palacio.