Mariah Carey es criticada por no dar propina

La cantante y su equipo hicieron un pedido de comida por valor de casi US$ 500, y no dieron propina.

En estas fechas el espíritu navideño invade a las personas que se tornan un poquito más generosas y solidarias, pero al parecer eso no le pasa a Mariah Carey.

Según el diario New York Post, la cantante y su equipo hicieron un pedido de comida por valor de casi US$ 500. Y no dieron propina.

Esta semana, después que la diva de la música cantó en el Hard Rock Hotel & Casino en Atlantic City, NJ, como parte de su gira ‘All I Want for Christmas Is You’, uno de sus asistentes de producción fue enviado al restaurante Robert’s Steakhouse en el hotel para recoger casi US$ 500 de comida para llevar la misma noche que Carey actuó.

Un testigo confirmó: “El chef Will Savarese preparó la comida con especial atención para asegurarse de que todo fuera perfecto para la estrella pop notoriamente quisquillosa, que realizó su espectáculo navideño en el Hard Rock, donde se encuentra el restaurante de primer nivel”.

Según el recibo, el pedido incluía cola de langosta, filete, pollo asado, salmón, pasteles de cangrejo, platos de pasta, ensaladas y espinacas. Pero la fuente dijo que los funcionarios del lugar se quedaron muy sorprendidos cuando el empleado de Carey pagó US$ 493.67 y todavía esperó los US$ 6.33 de cambio, sin dejar nada de propina.

Muchos criticaron la actitud del empleado de Carey, considerando que eso se refleja en ella propia.