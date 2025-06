Nodal se emociona hasta las lágrimas al ver a su hija Inti

La hija del cantante no lo habría reconocido…

Cazzu está en México, donde realizará una serie de conciertos en la capital y en otras importantes ciudades. Viajó con su pequeña hija Inti, a quien procreó con el famoso cantante Christian Nodal. Su relación estuvo siempre rodeada de problemas y escándalos, terminando en su separación pocos meses después del nacimiento de su hija.

Nodal no dudó en viajar a la CDMX para encontrarse con Inti. Testigos revelaron que el intérprete no pudo contener las lágrimas al ver a su bebé de un año ocho meses de edad. Relatan que Inti no lo habría reconocido, pero aseguran que el cantante prometió hacer el esfuerzo de ver más seguido a su hija y disfrutar lo más posible a la pequeña, a quien rodeó de regalos y juguetes.