Príncipe Charles lanza un modelo de bufanda sustentable

El heredero al trono inglés lanzó la bufanda para conmemorar el décimo aniversario de la Campaign for Wool.

El príncipe Charles de Inglaterra lanzó un especial modelo de bufanda, dentro de su línea de diseños sustentables, para conmemorar el décimo aniversario de la Campaign for Wool.

Charles es patrón de dicha organización, en la que intervienen desde agricultores, fabricantes, diseñadores de moda y artesanos de todo el mundo, cuyo objetivo es promover que la industria textil cambie, que de manera lineal se convierta en circular, cuyo objetivo es que la producción sea sustentable, que las prendas duren más tiempo y sean biodegradables.

En noviembre, Charles anunció el lanzamiento de su línea de ropa sustentable, que se compone de 18 modelos, 10 para dama y 8 para caballero.

Para esta temporada se lanzó una bufanda unisex, disponible en 3 combinaciones en colores otoñales.

La prenda está disponible en Net-a-Porter, Mother of Pearl y Johnston of Eglin, y tiene un costo de 195 euros US$236.00, y el monto recaudado por las ventas será destinado a la iniciativa Future Textiles de la Prince’s Foundation y para la Johnston of Eglin.