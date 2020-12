Selena Gomez ha superado sus problemas mentales gracias a que se ha abierto al respecto

El hablar abiertamente de sus problemas mentales que padece, le ha ayudado a la cantante a lidiar con ellos.

Selena Gomez considera que para ella el poder hablar abiertamente de los problemas mentales que padece, le ha ayudado a lidiar con ellos, y algo más importante todavía, que ha podido ayudar a otros a manejar sus propios trastornos.

En un evento virtual organizado por la revista Teen Vogue, Selena declaró: “Creo que cuando puedes hablar de ello te asustas menos. Así que diría que he ganado mucha libertad desde que empecé a abordarlo de esta manera. Hubo un momento en mi vida que me sentía diferente, como que no entendía por qué reaccionaba de la forma en que lo hacía. Me preguntaba: ‘¿por qué me siento así y nadie más lo hace?’ Tuve que hacer un gran trabajo para poder entender esa parte”.

La cantante animó a todos a enfrentar sus miedos y a hablar abiertamente de lo que les pasa: “Creo que mi carrera y mi trayectoria personal se han viso muy marcadas por momentos muy concretos. Cuando de repente me di cuenta de la importancia de hablar y expresar sus emociones, hice todo lo posible para que la gente de mi entorno supiera que sincerarse sobre los sentimientos de cada uno era genial para aprender a lidiar con ellos. Y ahora estoy obsesionada con conseguir que todo el mundo haga lo mismo”.