Andrés García confiesa que ha pensado en poner fin a su propia vida

El actor está cansado de los intensos dolores y el deterioro de su estado físico.

Andrés García confesó que ha pensado en suicidarse, si es que continúan los intensos dolores y su estado físico se sigue deteriorando, y además reveló de qué manera lo haría.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, el actor dijo estar dispuesto a luchar hasta el final, pues a pesar de lo difícil que ha sido su rehabilitación, después de 7 años logró caminar, a consecuencia de un accidente automovilístico que lo paralizó en el 95% de su cuerpo.

“Los dolores con la edad se agudizan, me despiertan en las noches, pero no me dejo y voy a pelear hasta el final” dijo el actor de 79 años, pero confesó que si su situación empeora ha pensado en la muerte: “Últimamente ya me han entrado ganas de morir, se lo digo al público abiertamente. Si llegado el momento a lo mejor me echo mi ayudadita y me voy solo para el otro mundo. Espero tener el valor de darme yo solo el empujón”, comentó Andrés, quien dice tener una filosofía muy personal acerca de quitarse uno mismo la vida, pues considera que no tiene sentido estar sufriendo enfermedades o dolores que no tienen remedio.

El actor reveló de qué manera ha pensado morir: “En el mar, yo solito me meto y él solito me ahoga”, dijo señalando el mar, que lo tiene justo frente a su casa en Acapulco.