Príncipe Harry dice que el ejército “lo cambio” para mejor

El marido de Meghan Markle sirvió al ejército durante 10 años, incluida una estancia en Afganistan.

El príncipe Harry reveló que servir en el ejército británico cambió su vida ‘para mejor’. El duque de Sussex, de 36 años, sirvió en el ejército durante 10 años, incluyendo dos viajes a Afganistán, y dijo que su experiencia en las fuerzas armadas inglesas lo convirtió en quien es hoy y le enseñó importantes lecciones sobre resiliencia y fuerza.

Hablando en la 14a Anual Stand Up for Heroes, en apoyo a los militares y los veteranos, el esposo de Meghan Markle declaró:

“Estoy muy agradecido de ser parte de esto esta noche, por una causa tan cercana a mi corazón. Mi experiencia militar me ha convertido en quien soy hoy. También me ha conectado con las personas más fuertes, divertidas y memorables que he conocido. Una vez que te unes a este equipo, siempre serás parte de ello (…) estamos orgullosos de eso”, dijo en su discurso.

Harry también elogió el sacrificio hecho por aquellos que entregaron su vida en el ejército y admitió que entiende que su esfuerzo rara vez es reconocido.

“En la guerra ves cosas que esperas que nadie más tenga que ver. Te preparas lo más posible, pero la verdad es que nadie te puede preparar. Mucho se sacrifica sin reconocimiento, y muchas vidas se han cambiado para siempre. Quiero honrar el legado de estos hombres y mujeres que dejaron tantas cosas, desde el tiempo en familia hasta los cumpleaños perdidos, y hasta los nacimientos perdidos. Algunos perdieron algunas costillas, otros perdieron la vida”, lamentó.