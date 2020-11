Bruce Willis presiona a su hija mayor Rumer Willis para que le de un nieto

El actor está ‘loco’ para ser abuelo, confesó su hija actriz de 32 años durante una entrevista.

Bruce Willis está presionando su hija mayor Rumer Willis para que le de un nieto pronto. El actor está ‘loco’ para ser abuelo, confesó la actriz de 32 años durante entrevista esta semana en el programa The Talk.

Rumer dijo que su famoso padre está desesperado por tener un niño varón en la familia, ya que es padre de cinco niñas: Rumer, Scout, de 29 años y Tallulah, de 26, con su exesposa Demi Moore y Mabel, de ocho años, y Evelyn, de seis, con su actual esposa Emma Heming Willis:

“Él se sintió en desventaja durante la cuarentena y me dijo: ‘Entonces, me gustaría que tuvieras un hijo, porque necesito energía masculina en ese grupo’. Son muchas mujeres, obviamente. Tiene cinco hijas, y tiene a mi madre y a mi madrastra. Es mucha energía femenina. Entonces le dije: ‘Está bien, me aseguraré de hacer esto'”.

La actriz bromeó diciendo que el día que tenga un hijo, está segura de que su padre encontrará la manera de ‘secuestrar’ al bebé para pasar más tiempo con él.

Sin embargo Rumer no quiere apresurarse y tomar la decisión correcta antes de encargar un bebé.

La actriz no habló sobre su vida amorosa, pero recientemente ella fue vista en clima de romance con el actor Armie Hammer.