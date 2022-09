Príncipe Harry podrá usar uniforme militar para la vigilia de la reina el sábado

Después que se le negara usar uniforme militar, el palacio informó que Harry sí podrá hacerlo…

El príncipe Harry vestirá su uniforme militar cuando participe en una vigilia especial para la reina Elizabeth II este sábado 17 de septiembre junto a los otros nietos de la monarca. Inicialmente, aunque él nunca lo pidió, le fue negado usar el uniforme porque perdió tres de sus títulos militares al dejar la familia real en 2020.

Una fuente comentó a la columna Page Six, del diario The New York Post:

“Harry simplemente estaba preparado para usar cualquier cosa que su abuela hiciera planes. Está enfocado en honrarla y eso es todo. Si lo quieren en uniforme, no tengo motivos para pensar que no lo hará”, señaló.

Otra fuente le dijo al diario The Daily Mirror, quien informó por primera vez la noticia el jueves, que era una “situación ridícula” en primer lugar:

“El duque de Sussex ha servido a su país y es un miembro muy respetado de las fuerzas armadas con todo lo que ha hecho por los veteranos… Es importante que todos los nietos de la Reina se sientan bienvenidos y cómodos mientras lloran juntos a su amada abuela”.

El autor real Omid Scobie señaló que ‘se entiende que el Palacio cedió al sentimiento público después de que miles se quejaron de la decisión de prohibirlo a él y no al Príncipe Andrew de usar el uniforme militar’.

Se espera que los ocho nietos de la Reina, incluidos el Príncipe William y Harry, se paren el sábado por la noche para una vigilia de 15 minutos junto a su ataúd.

Los otros nietos de la reina, incluidas las princesas Beatrice y Eugenie, Zara y Peter Philips y Lady Louise y James, el vizconde Severn también participarán en la vigilia en Westminster Hall.

No está claro si a Harry también se le ha dado permiso para usar su uniforme militar para el funeral del lunes.